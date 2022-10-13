Сбербанк за месяц закрыл больше 500 отделений. Это рекорд с 2006 года

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В сентябре Сбербанк закрыл 527 своих отделений, сократив таким образом сеть офисов до 12 400. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

В абсолютном значении число подразделений Сбербанка, закрытых за сентябрь, стало максимальным с мая 2006 года. Всего же с начала года сеть Сбербанка сократилась на 868 отделений.

В банке заявили, что при управлении сетью ориентируются «на потребности, интересы и удобство клиентов», а покрытие территорий «сохраняется на прежнем уровне».

По словам источников «Коммерсанта», причиной закрытия офисов Сбербанка может быть желание сократить расходы на фоне санкций, введенных из-за вторжения России в Украину, и перехода клиентов в цифровые каналы. По данным на конец 2021 года, месячная аудитория приложения Сбербанка оценивалась в 71,3 миллиона человек.

Представитель банковского агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин пояснил, что банки сокращают отделения, которые не показывают операционную прибыль. Сбербанк в прошлые годы оставлял такие отделения работать, поскольку они «служили важным элементом финансовой инфраструктуры и сохранения доступности финансовых услуг», но в текущих условиях их важность снижается, считает Уклеин.

Экономия Сбербанка на затратах на содержание закрытых с начала года офисов может составлять 16–21 миллиарда рублей, считает управляющий директор консалтинговой компании Axenix Ирина Одинаева.

После того как Россия вторглась в Украину, Сбербанк попал под санкции европейских стран и США (в том числе его отключили от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT). Банк объявил об уходе с европейского рынка, а также решил покинуть Казахстан.

В апреле 2022 года из Google Play и App Store удалили мобильное приложение Сбербанка (магазин Apple также удалил клоны приложений «Сбера»). В сентябре из App Store пропало приложение картографического сервиса 2ГИС, принадлежащего Сбербанку.