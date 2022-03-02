Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка

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Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Об этом говорится в сообщении банка, которое цитирует «Интерфакс».

«Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», — заявил Сбербанк.

Он указал, что его дочерние банки обладают высоким уровнем капитала, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам, заверил Сбербанк.

После вторжения России в Украину 24 февраля Сбербанк попал под санкции западных стран. Кроме того, банк сообщил о нападениях на сотрудников своих отделений в Чехии и «аномальном оттоке» денежных средств чешских клиентов. Из-за этого Сбербанк закрыл все свои чешские филиалы.

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