App Store удалил клоны приложений «Сбера», которые банк рекомендовал скачивать клиентам
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Из российского App Store пропали приложения «СБОЛ» и «Инвстр», которые являются замаскированными версиями сервисов «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестор», сообщает издание IXBT.com.
Приложения, копирующие функционал основных сервисов Сбербанка, появились в онлайн-магазине Apple на прошлой неделе. Их разработчиком стало ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions).
В самом Сбербанке заявляли, что «СБОЛ» и «Инвстр» безопасны и рекомендованы для скачивания новым пользователям.
Apple потребовалось несколько дней, чтобы заметить попытку обойти санкции. Пока что неизвестно, будет ли предпринимать Сбербанк подобные попытки в будущем.
Мобильные приложения Сбербанка удалили из магазинов приложений App Store и Google Play в начале апреля, когда банк попал под блокирующие санкции США из-за российского вторжения в Украину.