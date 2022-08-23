App Store удалил клоны приложений «Сбера», которые банк рекомендовал скачивать клиентам

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Из российского App Store пропали приложения «СБОЛ» и «Инвстр», которые являются замаскированными версиями сервисов «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестор», сообщает издание IXBT.com.

Приложения, копирующие функционал основных сервисов Сбербанка, появились в онлайн-магазине Apple на прошлой неделе. Их разработчиком стало ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions).

В самом Сбербанке заявляли, что «СБОЛ» и «Инвстр» безопасны и рекомендованы для скачивания новым пользователям.

Мобильные приложения Сбербанка удалили из магазинов приложений App Store и Google Play в начале апреля, когда банк попал под блокирующие санкции США из-за российского вторжения в Украину.

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