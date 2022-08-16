В AppStore появилось новое приложение Сбербанка от стороннего разработчика. Предыдущее удалили из-за санкций

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В российском App Store появилось мобильное приложение , позволяющее проводить операции в Сбербанке, пишет РБК.

Авторизоваться в приложении можно по номеру банковской карты (если ввести номер карты другого банка, то пользователя перенаправят в онлайн-банк другой кредитной организации). Функционал СБОЛ фактически копирует предыдущее приложение «Сбербанк Онлайн», отмечает издание.

Разработчиком приложения СБОЛ выступает не Сбербанк, а ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions). По данным СПАРК, компания была создана 18 февраля и занимается консультативной деятельностью, работой в области компьютерных технологий, разработкой компьютерного ПО.

В Сбербанке заявили, что новое приложение безопасно и рекомендовано для скачивания новым клиентам.

«Сбербанк рекомендует использовать приложение компании „Открытые ИТ-решения“ клиентам — владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение „Сбербанк Онлайн“. Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore», — цитирует РБК представителя банка.

Собеседник издания также уточнил, что клиентам, у которых уже установлено старое приложение «Сбербанк Онлайн», удалять его не нужно, оно работает в штатном режиме.

Как добавляет TJ, также в App Store появилось приложение «Инвстр» от разработчика «Открытые ИТ-решения», которое по дизайну и функционалу дублирует приложение Сбербанка для инвестиций — «СберИнвестор».

Мобильные приложения Сбербанка были удалены из магазинов приложений App Store и Google Play в начале апреля, когда банк попал под блокирующие санкции США.

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