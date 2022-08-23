Сбербанк уходит из Казахстана, «руководствуясь текущей геополитической обстановкой»

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Казахстанский холдинг «Байтерек» договорился со Сбербанком о покупке дочернего «Сбербанк Казахстан». Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время. Сумма сделки не раскрывается.

«Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка», — сказано в пресс-релизе холдинга.

«Байтерек» подчеркивает, что банк продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами, а условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. Также в заявлении сказано, что сделка позволит банку возобновить активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей. Холдинг отмечает, что штат сотрудников банка сохранится и продолжит свою работу.

После российского вторжения в Украину против Сбербанка были введены санкции, в частности, он был отключен от системы SWIFT. Введенные ограничения также коснулись дочерних банков «Сбера». Председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказывала, что из-за санкций «Сбербанк Казахстан» не мог проводить операции в иностранной валюте, были закрыты корреспондентские счета и ограничена возможность привлечения нового финансирования.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США распорядилось завершить все сделки с казахстанской «дочкой» Сбербанка до 11 октября. В начале августа два казахстанских банка перестали принимать платежи и переводы в национальной валюте от клиентов «Сбербанк Казахстан».