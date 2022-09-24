Из App Store удалили приложение картографического сервиса 2ГИС

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Приложение российского картографического сервиса 2ГИС пропало из магазина приложений App Store. Об этом сообщила «Тайга.инфо».

Приложение нельзя найти через поиск. Ссылка для скачивания, указанная на сайте сервиса, тоже не работает. В Google Play приложение по-прежнему доступно для скачивания.

«Главный совет владельцам айфонов — не удаляйте уже установленное приложение 2ГИС. Если вы сменили телефон, то используйте 2gis.ru, установите иконку на рабочий стол. Мы сообщим, когда найдем способ решения проблемы», — заявили в компании «Медузе».

2ГИС с 2020 года принадлежит «Сберу». Ранее App Store и Google Play удалили приложения банка из-за санкций, введенных США. Магазин Apple также удалил клоны приложений «Сбера».

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