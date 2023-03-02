Депутат Хинштейн заявил, что в ходе «зачистки» в Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии

Четверо сотрудников Росгвардии, проводившие «зачистку» около села Сушаны в Брянской области, получили легкие осколочные ранения, когда их машина подорвалась на мине. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, опубликовав в телеграме фото одной из обнаруженных мин.

По его словам, жизни и здоровью пострадавших — трех сотрудников брянского СОБРа и взрывотехника ОМОН — ничего не угрожает.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

2 марта власти Брянской области и ФСБ объявили, что в села Любечане и Сушаны приграничного Климовского района проникла «украинская диверсионно-разведывательная группа». Как утверждал губернатор, в селе Любечане «диверсанты» обстреляли автомобиль, убив двух человек и ранив 11-летнего ребенка. В спецслужбе заявили, что «выдавили» противника на территорию Украины, где по нему нанесли «массированный артиллерийский удар». После «диверсии» в районе обнаружили «большое количество взрывных устройств», добавили в спецслужбе.

Ответственность за проникновение в Брянскую область на себя взял «Русский добровольческий корпус» (РДК), который, по собственному утверждению, воюет в составе ВСУ. Один из бойцов формирования рассказал, что на территорию России зашли около 45 человек, записали видео и «сделали засаду на две БМП». По его словам, РДК «с гражданскими не воюют» и призывают россиян «поднимать бунт и сражаться».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Брянской области произошел «террористический акт», который совершили «украинские неонацисты и их хозяева». В офисе президента Украины сказали, что Киев не имеет отношения к событиям в Брянской области. По словам советника главы офиса Михаила Подоляка, случившееся — либо российская провокация, либо действия «российских партизан», которые «начинают демонтировать режим Путина».