ФСБ: «диверсантов», совершивших «вылазку» в Брянскую область, «выдавили» в Украину. По ним нанесли «массированный артиллерийский удар»

Группа «украинских диверсантов», совершивших «вылазку» в Брянскую область, «выдавлена на территорию Украины». Об этом заявила ФСБ.

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — утверждают в ведомстве.

В ФСБ не уточнили количества предполагаемых «диверсантов», а также не сообщили, сколько из них погибли в результате удара.

О группе «диверсантов» в Брянской области российские власти сообщили утром 2 марта. По официальной версии, от ее действий погибли два мирных жителя. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся «террористическим актом».

Ответственность за пересечение границы взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус» (РДК), которая называет себя частью ВСУ. Один из бойцов РДК рассказал, что примерно 45 человек зашли на территорию России, записали видео и «сделали засаду на две БМП». Он заявил, что бойцы корпуса «с гражданскими не воюют».

В Киеве отрицают причастность к инциденту и называют происходящее «классической провокацией».

Читайте также

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»

Читайте также

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»