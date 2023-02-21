Автодилеры начали ввозить машины в Россию по параллельному импорту

Российские автодилеры начали с помощью механизма параллельного импорта ввозить в страну автомобили иностранных производителей, покинувших РФ после начала полномасштабной войны в Украине, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей индустрии.

Согласно изданию, крупные автодилеры занимаются поставками машин как для прямых продаж, так для перепродаж локальным дистрибьюторам. В частности, этим занимаются автодилерские группы «Авилон» и «Ключавто».

Первой заказывают партии от 100 до тысячи автомобилей, в основном из Китая. «Авилон» закупает для других продавцов машины Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и другие. В «Ключавто» рассказали, что располагают около 4000 машин, привезенных по параллельному импорту для других дилеров и собственных розничных продаж.

После начала полномасштабной войны в Украине многие иностранные компании сократили свою деятельность в России либо вовсе покинули российский рынок. В частности, это коснулось и производителей автомобилей. С российского рынка в числе прочих ушли Mazda, Ford, Mercedes-Benz, Renault и Nissan.

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Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?

Подробнее про параллельный импорт

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?