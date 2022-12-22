Минобороны РФ снова сообщило о поездке Шойгу в «зону спецоперации». Предыдущий раз министр обороны побывал в 80 километрах от фронта

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Минобороны РФ объявило, что министр обороны Сергей Шойгу «проинспектировал подразделения Вооруженных Сил РФ в зоне проведения ».

В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Минобороны, в частности говорится, что Шойгу «проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей» и «проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи».

На передовой, объявило Минобороны, Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их «за образцовое выполнение задач специальной военной операции». Где именно побывал Шойгу, Минобороны не уточнило, видео и фото материалы инспекции не опубликовало.

18 декабря Минобороны сообщало, что Шойгу «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне специальной военной операции». Тогда Минобороны распространило видео, показывающее, как Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета оборонительные сооружения. Анализ записи показал, что Шойгу летал в районе населенного пункта Армянск, то есть на расстоянии около 80 километров от линии фронта.

Летом несколько раз сообщалось, что Шойгу проинспектировал позиции российских войск в Украине. В ноябре было объявлено, что министр обороны посетил командный пункт Объединенной группировки российских войск.

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