Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал «передовые позиции» российских военных. Оказалось, он побывал в 80 километрах от фронта

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Активисты проанализировали сообщение министерства обороны России, в котором говорилось, что Сергей Шойгу якобы проинспектировал передовые позиции российских подразделений в Украине. Они пришли к выводу, что министр осматривал российские укрепления в аннексированном Крыму. Внимание на это обратило .

В сообщении Минобороны говорится, что Шойгу «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне „ “». Вместе с постом ведомство опубликовало видео, на котором снято, как Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета оборонительные сооружения.

Пользователь твиттера @GlasnostGone и волонтеры проекта GeoConfirmed проанализировали видео и определили расположение объектов, попавших в кадр. Оказалось, что окопы, над которыми пролетал Шойгу, находятся в Крыму в районе населенного пункта Армянск, то есть на расстоянии около 80 километров от линии фронта.

При этом неизвестно, осматривал ли Шойгу другие позиции российских войск. Из сообщения Минобороны и опубликованного видео это неясно.

О первой поездке Сергея Шойгу в зону боевых действий стало известно в конце июня. После этого министр проинспектировал группировки российских войск, воюющих в Украине. В ноябре Шойгу посетил командный пункт Объединенной группировки российских войск.

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