Шойгу проверил группировку войск «Запад», воюющую в Украине. Минобороны РФ впервые назвало имя ее командующего

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», которая воюет в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Министр посетил командный пункт и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. Ранее имя командующего группировкой «Запад» не называлось.

Шойгу распорядился повысить оперативность «уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника», а также жестко пресекать обстрелы «националистами» жилых кварталов «освобожденных» населенных пунктов.

Где именно в Украине воюет группировка «Запад», не уточняется.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

За последний месяц Шойгу посетил уже пять группировок российских войск. О первом визите главы Минобороны РФ в одну из группировок (ее название не сообщалось) стало известно 26 июня. 16 июля Шойгу проинспектировал группировки «Юг» и «Центр», а 18 июля — группировку «Восток».

главные события дня

Война Сто сорок седьмой день

главные события дня

Война Сто сорок седьмой день