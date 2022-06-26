Шойгу проинспектировал воюющую в Украине группировку российских войск

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованных в в Украине, сообщает телеканал «Звезда».

Во время инспекции «Шойгу «вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность в ходе спецоперации», передает «Звезда».

Где именно Шойгу посетил российских военных, не уточняется. Телеканал «Звезда» распространил видео о визите, большая часть которого — без звука.

Видео о посещении Сергеем Шойгу российских войск

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