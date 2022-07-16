Шойгу поручил наращивать действия российских войск на всех направлениях в Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил наращивать действия группировок российских войск в ходе в Украине. Такое указание министр отдал во время инспекции войск «Юг» и «Центр», участвующих в войне, сообщает Минобороны РФ.

Поручение было отдано «в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», говорится в сообщении.

В ходе инспекции Шойгу также заслушал доклады командующих группировок «Юг» и «Центр» о ситуации на фронте и принял участие в награждении военных.

В прошлый раз министр обороны приезжал с инспекцией в российскую группировку, задействованную в «спецоперации» в Украине, в конце июня.

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За последние сутки обстрелам подверглись несколько населенных пунктов на территории Украины. Так, вечером 15 июля местные власти сообщили, что в результате ударов российских войск в Днепре погибли три человека, еще 15 получили ранения. Власти Харьковской области заявили о трех погибших в Чугуеве, также обвинив в ночных обстрелах войска РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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