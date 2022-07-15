Город Днепр попал под ракетный обстрел. Погибли три человека, 15 пострадали

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Российские войска обстреляли Днепр ракетами, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

В результате обстрела, по предварительным данным, погибли три человека, еще 15 получили ранения. По словам Резниченко, пострадали промышленное предприятие и близлежащая улица.

Одной из жертв, рассказали в местном департаменте транспорта, стал водитель городского автобуса: «Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в пять утра снова выйти на работу. Не доехал…»

Российское Минобороны атаку не комментировало.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Днепр находится примерно в ста километрах от линии фронта. Днепропетровская область практически ежедневно подвергается обстрелам; сам город в последний раз обстреливали в конце июня.

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