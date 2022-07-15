Город Днепр попал под ракетный обстрел. Погибли три человека, 15 пострадали
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Российские войска обстреляли Днепр ракетами, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
В результате обстрела, по предварительным данным, погибли три человека, еще 15 получили ранения. По словам Резниченко, пострадали промышленное предприятие и близлежащая улица.
Одной из жертв, рассказали в местном департаменте транспорта, стал водитель городского автобуса: «Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в пять утра снова выйти на работу. Не доехал…»
Российское Минобороны атаку не комментировало.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Днепр находится примерно в ста километрах от линии фронта. Днепропетровская область практически ежедневно подвергается обстрелам; сам город в последний раз обстреливали в конце июня.