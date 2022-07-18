Шойгу посетил позиции группировки «Восток» в Украине. Минобороны впервые назвало имя ее командующего

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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал позиции группировки «Восток», задействованной в боевых действиях в Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе инспекции Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова о текущей обстановке на фронте, сообщает ведомство. Имя командующего в Минобороны официально назвали впервые.

Как подчеркивает Минобороны, Шойгу дал указание на приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности украинской армии, из которых «ведутся обстрелы жилых кварталов в Донбассе и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми».

16 июля в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу проинспектировал группировки «Юг» и «Центр».

До этого министр обороны приезжал на позиции российских войск в конце июня.

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