Минобороны РФ заявило, что Шойгу съездил на передовую

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил позиции российских военных в Украине, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Как утверждается, Шойгу «совершил облет районов дислокации войск», а на передовой «пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач».

В сопровождающем пресс-релиз видео показано, как Шойгу летит на вертолете. В иллюминатор видно, судя по всему, линии обороны.

О том, что Шойгу проинспектировал позиции военных в Украине, несколько раз сообщалось летом. В ноябре он посетил командный пункт Объединенной группировки российских войск.