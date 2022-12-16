«Дождь» лишится студии в Риге после отзыва лицензии на вещание

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Студия телеканала TV3, из помещений которой транслировался , разорвет договор аренды с телеканалом. Об этом изданию Delfi рассказал представитель TV3 Карлис Позняков.

По его словам, когда "Дождь" хотел начать работу в Латвии, TV3 считал важным шагом поддержать российские независимые СМИ, «учитывая, что они получили необходимые разрешения и лицензии для деятельности в Латвии».

«На основании решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию "Дождю" мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения для носителя, в связи с чем договор аренды будет расторгнут, и помещение планируется освободить в январе», — сказал Позняков.

"Дождь" прекратил вещание на территории Латвии 8 декабря.

Телеканал «Дождь» был заблокирован в России вскоре после начала войны в Украине и вынужденно прекратил работу. К июню "Дождь" получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали многие журналисты телеканала. В июле канал объявил о возобновлении вещания.

В начале декабря ведущий "Дождя" Алексей Коростелев сказал в эфире, что канал «смог помочь» российским военным. Руководство "Дождя" назвало это оговоркой и уволило Коростелева. Вскоре Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвал у канала лицензию на вещание.

Коростелеву, который работал на "Дождь" из Грузии, запретили въезд в Латвию. Кроме того, миграционная служба Латвии попросила канал объяснить, чем в дальнейшем будут заниматься те сотрудники канала, которые приехали в страну и получили рабочие визы.

Журналисты «Дождя» назвали претензии NEPLP «несправедливыми и абсурдными» и пообещали продолжить работу на ютьюбе. «Медуза» и многие другие журналисты и организации выступили в поддержку «Дождя».