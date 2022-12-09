Бывшему ведущему «Дождя» Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию

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Глава МВД Латвии Кристап Эклонс внес бывшего ведущего телеканала Алексея Коростелева в так называемый черный список, сообщает Delfi.

Согласно этому решению, Коростелеву запрещен въезд на территорию Латвии. Журналист живет в Грузии и у него нет латвийских визы или вида на жительство, поэтому власти Латвии не могут привлечь его к уголовной ответственности, отмечает Delfi.

В течение месяца Коростелев может обжаловать решение в Административном окружном суде.

1 декабря Алексей Коростелев сказал в прямом эфире «Дождя», что телеканал «смог помочь» российским военным. Он произнес эту фразу, предлагая зрителям сообщать каналу о нарушениях при мобилизации в России. Позже его уволили за оговорку.

После эфира Служба государственной безопасности Латвии начала проверку и рекомендовала МВД внести Коростелева в черный список.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал у телеканала «Дождь» лицензию на вещание из-за эфира с фразой про помощь российским военным и ряда других нарушений. Журналисты «Дождя» назвали претензии совета «несправедливыми и абсурдными». «Медуза» и многие другие журналисты и организации выступили в поддержку «Дождя».

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