Миграционная служба Латвии попросила «Дождь» объяснить, чем будут заниматься сотрудники с рабочими визами после того, как канал лишился лицензии на вещание

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Глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что должен объяснить, чем будут заниматься его сотрудники, находящиеся в стране по рабочим визам, после того, как канал лишили лицензии на вещание.

Розе рассказала латвийскому изданию Rus.LSM, что рабочие визы были выданы 13 сотрудникам телеканала. «Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз», — заявила она.

Глава Управления по делам гражданства и миграции пояснила, что сам по себе отзыв лицензии на вещание не означает, что сотрудники телеканала с визами потеряли право находиться в Латвии.

«Как мы слышали, «Дождь» планирует продолжить выкладывать контент на ютьюбе, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли изначальная цель получения визы», — сказала она.

При этом Розе подчеркнула, что если Служба госбезопасности предоставит информацию, что конкретный сотрудник угрожает государственной безопасности, то его виза будет аннулирована немедленно. В целом же, по ее словам, решение о том, сохранят ли сотрудники «Дождя» визы, будет принято на основании ответа руководства телеканала, который миграционная служба рассчитывает получить до 20 декабря.

Розе также заявила, что прекращение действия рабочей визы еще не означает, что получивший ее человек должен покинуть Латвию. «Если человек не угрожает государственной безопасности, можно выдать ему визу по гуманным соображениям, если таковые будут», — пояснила она.

Власти Латвии ранее внесли в черный список бывшего ведущего «Дождя» Алексея Коростелева, сказавшего в прямом эфире, что телеканал «смог помочь» российским военным. За эти слова Коростелев был уволен с телеканала. Коростелев живет в Грузии, латвийской визы у него не было.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал у телеканала «Дождь» лицензию на вещание из-за эфира с фразой про помощь российским военным и ряда других нарушений.

Журналисты «Дождя» назвали претензии совета «несправедливыми и абсурдными». «Медуза» и многие другие журналисты и организации выступили в поддержку «Дождя».

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