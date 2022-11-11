Власти Украины заявили, что ВСУ освободили почти всю Николаевскую область. Под контролем РФ остается Кинбурнская коса

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ВСУ освободили всю территорию Николаевской области Украины, кроме — там еще находятся российские военные. Об этом сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

«Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена», — написал Ким в своем телеграм-канале.

Глава Николаевской областной администрации отметил, что водовод из Днепра находится под контролем ВСУ, но его еще предстоит разминировать. По словам Кима, в ближайшее время станут известны сроки восстановления питьевой воды в Николаеве.

Как утверждали журналисты «Би-би-си», в апреле российские войска намеренно разрушили трубопровод, ведущий в Николаев. С тех пор жители города остаются без чистой питьевой воды.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после предложения командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. На тот момент российские силы контролировали на правом берегу Днепра около 4800 квадратных километров территории, из которых в Николаевской области — около тысячи квадратных километров или 4% региона.

10 ноября украинские военные распространили видео, где объявили, что освободили город Снигиревка в Николаевской области — важный логистический узел на правом берегу Днепра.

Утром 11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении отвода войск из Херсона. Всего на левый берег Днепра были выведены более 30 тысяч российских военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружений и военной техники. Украинские военные уже вошли в город.