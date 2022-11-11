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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 261-го дня войны прокомментировал отступление российских войск из Херсона.

Сегодня исторический день — мы возвращаем юг нашей страны. Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники — на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе.

Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается — и Украина всегда возвращает свое.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что части ВСУ входят в город.

Зеленский заявил, что вскоре в городе начнутся «стабилизационные мероприятия» и разминирование, поэтому пока представителей СМИ в Херсон не пустят.

Президент Украины также обратился к российским военным и местным жителя, сотрудничавшим с властями РФ, которых, по его словам бросили на правом берегу Днепра. Он попросил их сдаться в украинский плен.

261 день війни. Звернення Володимира Зеленського до українців Зе!Президент

Херсон был единственным областным центром Украины, захваченным российской армией с начала вторжения в страну.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного снабжения города и желанием сохранить жизни российских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра были выведены более 30 тысяч российских военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружений и военной техники.