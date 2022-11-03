Мосгорсуд освободил бывшую замминистра просвещения РФ Марину Ракову из СИЗО. Ректору Шанинки Сергею Зуеву отменили домашний арест

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Московский городской суд отпустил из следственного изолятора бывшую замминистра просвещения России Марину Ракову, которую обвиняют по делу о хищении бюджетных средств Минпросвещения.

Суд смягчил меру пресечения Раковой, назначив вместо ареста . Ранее с просьбой об этом в Мосгорсуд обратилось следствие.

Также следователь отпустил из-под домашнего ареста ректора Шанинки Сергея Зуева и смягчил меру пресечения другим фигурантам дела Максиму Инкину, Евгению Заку, Артуру Стеценко и Кристине Крючковой на запрет определенных действий.

Как сообщили в пресс-службе МВД, следствие выступило с соответствующим ходатайством, поскольку фигуранты дела признали вину и возместили ущерб, превышающий 65 миллионов рублей.

Новость дополняется

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова находилась в следственном изоляторе с октября 2021 года. По версии следствия, она участвовала в хищении бюджетных средств, выделенных Шанинке на работы, которые якобы так и не были выполнены. Еще одно обвинение касается, как утверждается, фиктивного трудоустройства людей в РАНХиГС. В августе 2022 года защита Раковой сообщила, что бывшая чиновница написала явку с повинной и выразила готовность возместить ущерб.

По делу проходят еще несколько человек, в том числе ректор Шанинки Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау. В августе Зуева отпустили из СИЗО под домашний арест после того, как, по словам следователя, он признал вину, «изобличил других соучастников» и возместил ущерб по делу в размере более 15 миллионов рублей. Уголовное преследование Владимира Мау прекратили в начале октября.