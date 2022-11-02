СК попросил освободить из СИЗО бывшую замминистра просвещения РФ Марину Ракову

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Следователь СК обратился в Московский городской суд с ходатайством, в котором попросил отпустить из следственного изолятора бывшую замминистра просвещения России Марину Ракову, которую обвиняют по делу о хищении более 50 миллионов рублей у Минпросвещения РФ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, следователь также попросил отменить или изменить меру пресечения еще пяти фигурантам дела, в том числе ректору Шанинки Сергею Зуеву. Информагентство указывает, что следствие настаивает на том, чтобы смягчить меру пресечения фигурантам. Мосгорсуд рассмотрит ходатайство утром 3 ноября.

В августе Сергея Зуева отпустили из СИЗО под домашний арест после того, как, по словам следователя, он признал вину, «изобличил других соучастников» и возместил ущерб по делу в размере более 15 миллионов рублей.

Одним из фигурантом уголовного дела был ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау, которого в июне отправили под домашний арест. В октябре уголовное преследование Мау прекратили.

О «деле ректоров»

«Признал вину, а также изобличил других соучастников» Сергея Зуева (Шанинка) выпустили из СИЗО после девяти месяцев ареста. Владимира Мау (РАНХиГС) отпустили под подписку. «Дело ректоров» заканчивается?

О «деле ректоров»

«Признал вину, а также изобличил других соучастников» Сергея Зуева (Шанинка) выпустили из СИЗО после девяти месяцев ареста. Владимира Мау (РАНХиГС) отпустили под подписку. «Дело ректоров» заканчивается?