Послов России и Беларуси не пригласили на вручение Нобелевских премий

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Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения наград, запланированную на 10 декабря.

В заявлении фонда говорится, что на церемонию в Стокгольме приглашены послы всех стран, работающие в Швеции, но из-за российской вторжения в Украину это приглашение не распространяется на послов России и Беларуси Виктора Татаринцева и Дмитрия Мирончика.

Помимо послов на церемонию не пригласили лидера ультраправой партии «Шведских демократов» Йимми Окессона.

Послов всех стран, чьи дипмиссии есть в Швеции, приглашают на церемонию вручения премий ежегодно.

Представители России и Беларуси — и правозащитник Алесь Беляцкий — в 2022 году оказались в числе лауреатов Нобелевской премии мира. Вместе с ними премию получил украинский «Центр гражданских свобод».

По физиологии и медицине — шведский ученый Сванте Паабо за исследование эволюции человека. По физике — француз Ален Аспе, американец Джон Ф. Клаузер и австриец Антон Цайлингер за исследования передачи квантовой информации. По химии — американцы Каролин Бертози и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за инновационные методы органического синтеза. По экономике — американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дюбвиг за исследование финансовых кризисов.

Подробнее о премии мира в 2022 году

Нобелевскую премию мира дали правозащитникам из России, Украины и Беларуси. Почему именно так? Рассказывает Ян Рачинский — председатель правления «Мемориала» (который стал одним из лауреатов)

Подробнее о премии мира в 2022 году

Нобелевскую премию мира дали правозащитникам из России, Украины и Беларуси. Почему именно так? Рассказывает Ян Рачинский — председатель правления «Мемориала» (который стал одним из лауреатов)