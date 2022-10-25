Послов России и Беларуси не пригласили на вручение Нобелевских премий
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Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения наград, запланированную на 10 декабря.
В заявлении фонда говорится, что на церемонию в Стокгольме приглашены послы всех стран, работающие в Швеции, но из-за российской вторжения в Украину это приглашение не распространяется на послов России и Беларуси Виктора Татаринцева и Дмитрия Мирончика.
Помимо послов на церемонию не пригласили лидера ультраправой партии «Шведских демократов» Йимми Окессона.
Послов всех стран, чьи дипмиссии есть в Швеции, приглашают на церемонию вручения премий ежегодно.
Представители России и Беларуси — «Мемориал» и правозащитник Алесь Беляцкий — в 2022 году оказались в числе лауреатов Нобелевской премии мира. Вместе с ними премию получил украинский «Центр гражданских свобод».
По физиологии и медицине — шведский ученый Сванте Паабо за исследование эволюции человека.
По физике — француз Ален Аспе, американец Джон Ф. Клаузер и австриец Антон Цайлингер за исследования передачи квантовой информации.
По химии — американцы Каролин Бертози и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за инновационные методы органического синтеза.
По экономике — американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дюбвиг за исследование финансовых кризисов.