Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Сванте Паабо за исследование эволюции человека

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В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Первыми, по традиции, объявляют обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине. Лауреатом стал шведский ученый Сванте Паабо. Премию дали за исследование «генома вымерших и исследование эволюции человека».

В 2021 году нобелевскими лауреатами в области медицины и физиологии стали работающие в США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду им присудили за исследования рецепторов температуры и прикосновения.

4 октября объявят имена обладателей Нобелевской премии по физике, 5 октября — по химии, 6 октября — по литературе, а 7 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 10 октября станет известно, кто получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Обычно лауреаты получают награды лично на торжественной церемонии с участием короля Швеции Карла XVI Густава. Однако в 2020 и 2021 годах церемония из-за пандемии ковида проводилась в видеоформате.