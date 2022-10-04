Нобелевскую премию по физике присудили за исследования передачи квантовой информации

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Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии 2022 года по физике.

Награду присудили ученым Алену Аспе (Франция), Джону Ф. Клаузеру (США) и Антону Цайлингеру (Австрия) с формулировкой «за эксперименты с запутанными фотонами, открытие нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».

В прошлом году Нобелевскую премию по физике разделили ученые Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман («за физическое моделирование климата Земли и надежный анализ глобального потепления») и Джорджо Паризи («за открытие того, как порядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомов до планет»).

Нобелевская неделя 2022 года стартовала 3 октября. Традиционно первыми объявили лауреатов премии по медицине и физиологии. В 2022-м ее обладателем стал шведский ученый Сванте Паабо — за «открытия, касающиеся генома вымерших гомининов и эволюции человека».

5 октября будут объявлены имена обладателей Нобелевской премии по химии, 6 октября — по литературе, а 7 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 10 октября станет известно, кто получит премию по экономике. Вручение наград состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Обычно лауреаты получают премии лично на торжественной церемонии с участием короля Швеции Карла XVI Густава. Однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии ковида церемонии проводились в видеоформате.