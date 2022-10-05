Нобелевскую премию по химии вручили за инновационные методы органического синтеза

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Нобелевская премия по химии 2022 года присуждена американцам Каролин Бертози и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу. Об этом сообщается в твиттере Нобелевского комитета.

Ученые награждены за «разработку методов клик-химии и биоортогональной химии». Речь идет об инновационных методах органического синтеза, которые значительно упрощают и делают более эффективным создание новых соединений, в том числе новых лекарств.

Клик-химия подразумевает использование универсального подхода (специальных «адаптеров») для синтеза самых разных соединений. Такой подход позволил значительно сократить количество побочных реакций в процессе создания новых соединений и в целом упростить схему синтеза. Клик-химия была разработана Барри Шарплессом в начале 2000-х и дополнена разработками Мортена Мелдала.

Под биоортогональной химией, главный вклад в которую внесла Каролин Бертози, подразумевается использование аналогичных подходов уже внутри живых организмов. С помощью ее разработок стало возможным проводить направленные химические реакции на поверхности живых клеток, не повреждая их самих.

6 октября будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе, 7 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира, 10 октября — премии по экономике.

В 2021 году Нобелевскую премию по химии получили Бенжамин Лист и Дэвид Макмиллан «за развитие асимметрического органокатализа».