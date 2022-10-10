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В Стокгольме объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции. В 2022 году награду присудили американским экономистам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дюбвигу «за исследование финансовых кризисов и работы банков».

В 2021 году премию по экономике получили Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей», а также за «эмпирический вклад в экономику труда».

Объявление лауреатов по экономике закрыло нобелевскую неделю. Вручение наград состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Обычно лауреаты получают премии лично на торжественной церемонии с участием короля Швеции Карла XVI Густава. Однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии ковида церемонии проводились в видеоформате.