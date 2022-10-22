Администрация аннексированной Херсонской области потребовала от жителей Херсона немедленно покинуть город

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Назначенные Россией власти аннексированной Херсонской области призвали жителей Херсона «незамедлительно» покинуть город и переправиться на левый берег Днепра «из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак».

«Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», — говорится в телеграм-канале областной администрации.

Мы никого не принуждаем, никого насильно никуда не тащим. Есть какая-то часть «ждунов», они ждут ВСУ. Но я думаю, они дождутся только обстрелы, которые несет ВСУ…» — заявил замглавы администрации аннексированной Херсонской области региона Кирилл Стремоусов.

18 октября глава аннексированного региона Владимир Сальдо объявил, что жителей четырех муниципалитетов «организованно переместят» на левый берег Днепра. Херсон в список этих муниципалитетов не попал. Но уже на следующий день жители города получили СМС с призывом покинуть город. При переезде в Россию им пообещали жилищные сертификаты.

По словам Сальдо, всего из Херсонской области планировали «переместить на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек». По сведениям Стремоусова на 21 октября, с правобережной части Херсонской области на другой берег уже перевезли 25 тысяч человек.

20 октября Минобороны РФ заявило о наступлении ВСУ в Херсонской области и Донбассе. Незадолго до этого новый командующий вторжением в Украину Сергей Суровикин заявил, что «на херсонском направлении непростая ситуация» и что он не исключает «принятия непростых решений».

21 октября украинская армия сообщила, что российские войска начали отступать с запада Херсонской области. По информации властей Украины и аналитиков американского Института изучения войны, Россия может взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление и не дать украинским войскам преследовать российские силы вглубь Херсонской области.

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