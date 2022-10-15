В Приморье умер военком Партизанска. СМИ пишут, что он мог покончить с собой

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Военный комиссар приморского города Партизанск Партизанского и Лазовского районов Роман Малык умер вечером 14 октября. Об этом сообщила администрация Партизанского городского округа на своей странице во «ВКонтакте».

«Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего „горячие точки“, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — говорится в сообщении, где смерть Малыка названа «трагической».

Местное издание «Время перемен» сообщает, что тело военкома «с признаками самоубийства» нашли «на заборе». Телеграм-канал Mash сообщил, что тело Малыка нашли «около забора», а полиция рассматривает две версии: убийство и суицид. При этом близкие погибшего, пишут СМИ, не верят в версию самоубийства.

Мобилизация в России началась 21 сентября. Российские власти заявили, что собираются призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе. По данным «Медузы», в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. В Кремле это отрицали.

Согласно заявлениям Минобороны РФ, под мобилизацию попадают только те, кто уже ранее служил, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в России регулярно появляются сведения о призыве людей, которые не соответствуют объявленным критериям.

После того как ошибки, допущенные при мобилизации, потребовал исправить президент РФ Владимир Путин, часть мобилизованных начали отпускать домой.