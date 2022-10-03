Половину мобилизованных в Хабаровском крае вернули домой. Местный военком уволен

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности. Об этом на совещании по вопросам «частичной мобилизации» объявил губернатор региона Михаил Дегтярев. Видео выступления опубликовано в его телеграм-канале.

«За десять дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков и из них порядка половины мы вернули домой, как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту, — сказал он. — Все факты перегиба должны пресекаться. Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент».

Ранее Дегтярев заявлял, что сам «с удовольствием» поехал бы воевать в Украину, но не может, поскольку у него «бронь из-за губернаторства».

27 сентября губернатор Магаданской области Сергей Носов объявил об отстранении военного комиссара региона Сергея Барановского. Он пояснил, что руководство военкомата «сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией».

Мобилизация в России началась 21 сентября. Минобороны РФ заявило, что призовет из запаса около 300 тысяч человек. Источник «Медузы», близкий к одному из федеральных министерств, говорил, что в рамках мобилизации в России в армию собираются призвать 1,2 миллиона человек. В Кремле это отрицали.

По утверждению Минобороны РФ, под «частичную мобилизацию» попадают только те, кто уже ранее служил, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в российских регионах регулярно появляются сведения о призыве людей, которые не соответствуют объявленным критериям.

Как проходит мобилизация

Мобилизованные в России остались без экипировки. Родственники и волонтеры собирают для них шапки, носки и стельки Власти некоторых регионов обещают дать спальники и пенки

Как проходит мобилизация

Мобилизованные в России остались без экипировки. Родственники и волонтеры собирают для них шапки, носки и стельки Власти некоторых регионов обещают дать спальники и пенки