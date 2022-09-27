В России впервые после начала мобилизации отправили в отставку военного комиссара

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Военный комиссар Магаданской области Сергей Барановский отправлен в отставку, сообщил губернатор региона Сергей Носов.

РИА Новости пишет, что военкома уволили «из-за ошибок во время частичной мобилизации». Губернатор сказал, что руководство военкомата «сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией».

Глава региона добавил, что по его просьбе командование Восточного военного округ прислало «профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата». Уже 26 сентября он присутствовал на совещании в областном правительстве. Сейчас командование округа, по словам губернатора, ищет человека, который возглавит военкомат на постоянной основе.

«Русская служба Би-би-си» отметила, что это первый известный случай с начала мобилизации, когда в отставку отправили военного комиссара.

24 сентября региональное правительство сообщило, что местные жители жалуются на то, что повестки вручили людям, которые не подлежали мобилизации. «Колыма.ру» писала, что повестки получили мужчины, которые не служили, не имеют боевого опыта и воинской специализации, а также те, у кого есть ограничения по здоровью и возрасту.

Мобилизация в России началась 21 сентября. Российские власти заявили, что собираются призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе. Источник «Медузы», близкий к одному из федеральных министерств, говорил, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек. В Кремле это отрицали.

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