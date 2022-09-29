Путин потребовал исправить ошибки, допущенные во время мобилизации. И «вернуть домой тех, кто был призван без оснований»

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Президент РФ Владимир Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные во время мобилизации в России, «и не допускать их впредь». Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, пишет «Интерфакс».

Президент отметил, что призыву по мобилизации подлежат «граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Путин подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части должны обязательно проходить дополнительную военную подготовку, и это «должно выполняться неукоснительно». Ранее сообщалось, что некоторых мобилизованных граждан отправляют в Украину без подготовки.

Президент считает, что нужно отдельно разбирать случаи, когда призвали граждан, которым полагается отсрочка, например, многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто не подлежит призыву по возрасту.

Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. Если допущена ошибка, ее нужно исправить и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания .

Путин добавил, что по мобилизации призывают врачей и других высококлассных специалистов, а добровольцев «заворачивают обратно», потому что у них нет нужных военно-учетных специальностей. «Со всем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться», — сказал он.

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