Сотрудников университета «Синергия» заподозрили в продаже справок для отсрочки от мобилизации

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Прокуратура и Главное управление МВД по Москве проводят проверку в университете , сотрудников которого заподозрили в продаже справок для отсрочки от мобилизации. Об этом агентству «Москва» сообщили источники в полиции и надзорном ведомстве.

По информации агентства, в вузе фиктивно устраивали на работу граждан и выдавали им справки для отсрочки. Одна справка стоила 180 тысяч рублей, рассказал один из собеседников «Москвы».

В свою очередь «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру сообщает, что обращавшиеся в университет за вознаграждение получали справки об обучении. Данные о таких студентах передавались в военкоматы. Всего следствию известно о порядка 800 таких случаев.

По данным издания, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). 14 октября в университете и квартирах его сотрудников были проведены обыски и выемки документов.

Пресс-служба «Синергии», в свою очередь, сообщила, что сотрудников, которые, предположительно, за деньги выдавали документы для отсрочки от мобилизации, выявили. Сколько человек подозревают в причастности к этому, не уточняется.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В Минобороны утверждали, что в ее рамках на войну будут отправлены 300 тысяч человек. По информации «Медузы», в рамках в России могут призвать более миллиона человек.

По подсчетам независимых наблюдателей, уже к 5 октября в 53 российских регионах под мобилизацию попали как минимум 213 тысяч человек. 14 октября президент России Владимир Путин заявил, что уже мобилизованы 222 тысячи человек. Из них 33 тысячи находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи.

В сентябре отсрочку от мобилизации предоставили студентам государственных вузов, которые учатся очно или очно-заочно и получают образование впервые. В начале октября Путин подписал указ, корректирующий условия отсрочки для дополнительных категорий учащихся. Отсрочку от призыва распространили в том числе на частные вузы, имеющие государственную аккредитацию.