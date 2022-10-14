Путин пообещал закончить мобилизацию в России в течение двух недель

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«Мероприятия по мобилизации» будут завершены в течение двух недель. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, сейчас мобилизованы 222 тысячи человек, из них 33 тысячи находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи.

Путин также отметил, что «в обозримом будущем» необходимости расширять масштабы мобилизации нет.

Президент объяснил необходимость мобилизации тем, что линия соприкосновения с украинскими войсками составляет 1,1 тысячи километров и «охранять ее только контрактниками невозможно».

О мобилизации было объявлено 21 сентября. В Минобороны утверждали, что в ее рамках на войну будут отправлены 300 тысяч человек.

По подсчетам независимых наблюдателей, уже к 5 октября под мобилизацию попали как минимум 213 тысяч человек. При этом эти данные были получены только 53 российских регионов; таким образом, вероятно, это число уже на тот момент было больше.