Путин дал отсрочку от мобилизации аспирантам и учащимся вечерних отделений

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Владимир Путин заявил, что подписал указ, корректирующий условия отсрочки от «частичной мобилизации» для дополнительных категорий учащихся.

Так, по его словам, мобилизации не будут подлежать аспиранты и учащиеся вечерних отделений образовательных учреждений.

Также отсрочка от мобилизации распространяется на частные вузы, имеющие государственную аккредитацию, сказал Путин.

Президент РФ пояснил, что ему «приходится вносить коррективы», потому что Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию.

На официальном интернет-портале правовой информации на момент написания заметки указ опубликован не был.

24 сентября президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов, которые очно или очно-заочно учатся в вузах и колледжах и которые получают образование впервые. Тогда отсрочка распространялась только на студентов государственных образовательных учреждений.

Владимир Путин объявил так называемую «частичную мобилизацию» в России с 21 сентября. Точные критерии призыва, а также общее число мобилизованных в указе президента РФ не прописывались. Минобороны РФ утверждало, что мобилизация коснется 300 тысяч человек и призыву будут подлежать только те, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Ведомство обещало, что не будет призывать студентов и военнослужащих срочной службы. При этом в правительстве заявляли, что студентов-заочников могут привлечь к мобилизации по решению призывной комиссии.