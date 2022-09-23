Студентов-заочников могут мобилизовать по решению призывной комиссии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Студентов, обучающихся на очном отделении, не будут призывать в армию в рамках «частичной мобилизации», однако студенты-заочники «могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации». Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

«Объясняем.рф» позиционируется как официальный интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России. На этом сайте российские власти разъясняют порядок «частичной мобилизации».

«Частичная мобилизация» объявлена в России с 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что она затронет «300 тысяч резервистов». Призыву будут подлежать только те, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Шойгу добавил, что студенты и военнослужащие срочной службы призываться не будут.

В указе Владимира Путина о «частичной мобилизации» есть закрытый пункт № 7 «для служебного пользования», в котором говорится о числе мобилизуемых. «Новая газета. Европа» писала, что в нем сообщается о призыве до миллиона человек. Источник «Медузы», близкий к одному из федеральных министерств, утверждает, что в рамках «частичной мобилизации» в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек.

Читайте также

Минобороны России выступило с разъяснениями о «частичной мобилизации». Мы снова убедились, что она совсем не «частичная»

Читайте также

Минобороны России выступило с разъяснениями о «частичной мобилизации». Мы снова убедились, что она совсем не «частичная»