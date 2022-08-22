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Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества

Источник: Президент России

Президент России посмертно наградил погибшую Дарью Дугину орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, Дугина награждена как корреспондент издания «Царьград» — за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Ранее 22 августа Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Дугиной. Президент назвал погибшую «светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым».

29-летняя Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина — погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье вечером 20 августа.

ФСБ заявила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк. Киев отрицает причастность к убийству.

Александр Дугин после смерти дочери призвал Россию «победить», очевидно, имея в виду войну с Украиной.

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