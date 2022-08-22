«Человек с настоящим русским сердцем». Путин выразил соболезнования семье убитой Дарьи Дугиной

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье 29-летней Дарьи Дугиной, убитой в выходные в Московской области. Текст телеграммы, направленной философу и политологу Александру Дугину и его жене, переводчице Наталье Мелентьевой, опубликован на сайте Кремля.

Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России, — заявил Путин.

Дарья Дугина погибла 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался на Можайском шоссе в 25 километрах от МКАД. Очевидцы говорили, что в этом же автомобиле должен был ехать ее отец, но в последний момент он сел в другую машину.

22 августа ФСБ объявила, что раскрыла преступление: по ее утверждению, убийство готовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая после случившегося уехала в Эстонию.

Российский оппозиционер Илья Пономарев утверждал, что за убийством Дугиной стоит «Национальная республиканская армия», которая объединяет «российских активистов, военных и политиков». Он отрицает, что Наталья Вовк участвовала в убийстве Дугиной.

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