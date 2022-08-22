ФСБ показала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видео с Натальей Вовк, которую спецслужба ранее назвала подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной.

На видео показаны кадры, где Вовк въезжает в Россию, входит в подъезд дома Дугиной и выезжает из РФ в Эстонию. Также в ролике присутствуют скриншоты с номерами автомобиля Вовк.

Ранее 22 августа ФСБ заявила, что убийство Дарьи Дугиной организовали украинские спецслужбы, и назвала Наталью Вовк исполнителем преступления. В ведомстве заявили, что 23 июля Вовк приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан. Женщина якобы арендовала квартиру в доме в Москве, где жила Дугина, и следила за ней на автомобиле Mini Cooper.

В день убийства, по версии ФСБ, Вовк и ее дочь посетили литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», где присутствовала Дугина. После управляемого подрыва ее автомобиля Вовк и ее дочь выехали через Псковскую область в Эстонию, утверждает ФСБ.

Ведомство отметило, что во время слежки за Дугиной Вовк сменила три номерных знака на Mini Cooper: в Россию автомобиль въехал с номерами самопровозглашенной ДНР, по Москве ездил на номерах из Казахстана, а на выезде из России номера поменяли на украинские.

29-летняя Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина — погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье вечером 20 августа. Власти Украины отрицают причастность к убийству.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной. Александр Дугин после смерти дочери призвал Россию «победить», очевидно, имея в виду войну с Украиной.