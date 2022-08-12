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Сотрудники «Новой газеты», приостановившей работу вскоре после вторжения России в Украину, запустили новое медиа под названием «Свободное пространство».

Это не только новое медиа, материалы для которого, несмотря на драконовские условия, готовит российская редакция «Новой газеты», но и сервис. Принцип этого сервиса — открытый конструктор контента, детали которого каждый из наших читателей и соучастников (благодаря которым мы его и создали) собирает для себя сам. Основной строительный элемент конструктора — подписка.

На сайте «Свободного пространства» можно подписаться на отдельные рубрики «Новой» (всего их пока 10), а также на материалы отдельных авторов издания. Кроме того, сайт позволяет оформить подписки на материалы других изданий, а также на контент телеграм- и ютьюб-каналов.

Переключаться с сайта на сайт, с ютуба на телеграм больше не нужно. Конструктор уже в первой версии будет агрегировать все источники-подписки по вашему выбору на главной странице по хронологии. В таком виде, мы уверены, картина дня читателя будет наиболее полной и последовательной.

Создатели «Свободного пространства» заявили, что набор подписок любого пользователя будет конфиденциален. Его не будут видеть ни другие пользователи, ни редакция «Новой» (она будет «считать популярность только собственных редакционных рубрик, чтобы их развивать»).

«Свободное пространство» работает как агрегатор и каталог анонсов, это очень похоже на страницу результатов поиска «Гугла», или «Яндекса», или «Дзена», но только мы показываем 100% ссылок читателю, это хронологический набор анонсов из выбранных им редакционных и внешних подписок.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта, как было заявлено, — до окончания войны в Украине. Редакция приняла такое решение после получения второго предупреждения Роскомнадзора об упоминании «иностранного агента» без соответствующий маркировки.

Некоторые сотрудники «Новой газеты», уехавшие за границу после приостановки работы издания, стали выпускать «Новую газету. Европа». Вскоре сайт издания был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, которая увидела там распространение «фейков» о войне.

В июле оставшиеся в России журналисты «Новой газеты» запустили журнал «Новая рассказ-газета», но его также заблокировали уже через несколько дней — снова по требованию Генпрокуратуры, якобы за «дискредитацию» армии.

В конце июля Роскомнадзор попросил суд признать недействительной регистрацию «Новой газеты», сославшись на нарушения от 2006 года. В августе «Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей из-за статьи Елены Костюченко об оккупированном Херсоне.

Приостановка работы «Новой газеты»

«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники

Приостановка работы «Новой газеты»

«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники