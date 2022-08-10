«Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей за «заведомо недостоверные» публикации

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Симоновский районный суд Москвы назначил «Новой газете» административный штраф в 350 тысяч рублей по статье о распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации» (часть 3 статьи 13.15 КоАП РФ), сообщает ТАСС.

Что именно стало причиной правонарушения, в суде не пояснили.

Ранее в июле Симоновский суд уже штрафовал «Новую газету» по этой же статье на 300 тысяч рублей из-за видеообращения главного редактора издания Дмитрия Муратова о войне в Украине.

«Новая газета» была вынуждена приостановить выход вскоре после начала российского вторжения в Украину. Несколько журналистов издания, покинувших Россию, стали выпускать «Новую газету. Европа». Вскоре сайт издания был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ.

В июле оставшиеся в России журналисты запустили журнал «Новая рассказ-газета», но его также заблокировали через несколько дней по требованию прокуратуры.

В конце июля Роскомнадзор подал иск о признании недействительной регистрации «Новой газеты».

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