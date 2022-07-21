Минфин США планирует установить потолок цен для российской нефти к декабрю. Москва обещала в ответ прекратить поставки на мировой рынок

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Министерство финансов США рассчитывает установить ограничение цены на российскую нефть к декабрю 2022 года. Об этом заявил заместитель главы ведомства Адевале Адейемо, пишет Bloomberg.

Мы следуем за тем, что сделали европейцы. Они представили идею ограничения цен, но также заявили, что к декабрю планируют ввести запрет на страхование [судов с российской нефтью].

Наша цель — убедиться, что, когда этот запрет на страхование вступит в силу, мы добавим к нему ценовой потолок. Это поможет снизить мировые цены на энергоносители и позволит российской энергии поступать на рынок.

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Запрет на страхование судов с российской нефтью входил в шестой пакет санкций ЕС, который блок согласовал в конце мая. Также запрет согласован с Великобританией, где находится крупнейший рынок страхования морских перевозок.

В конце июня источники Bloomberg сообщили, что страны «Большой семерки» обсуждают возможность ввести предельную цену на российскую нефть через механизм ее перевозки и страхования. Потолок, по данным агентства, может быть установлен на уровне 40-60 долларов.

Аналитики инвестиционного конгломерата JPMorgan Chase & Co спрогнозировали, что Россия при попытке ограничить ее доходы от нефти может резко сократить поставки, из-за чего цена барреля «может улететь в стратосферу».

Президент РФ Владимир Путин назвал планы ввести ценовой потолок «завиральными идеями» и тоже заявил, что в случае их реализации «цены на нефть взлетят до небес». Вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что Россия перестанет поставлять нефть на мировой рынок, если на нее будет введено ценовое ограничение.

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