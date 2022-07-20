«Мы просто в убыток работать не будем». Вице-премьер РФ предупредил о возможном прекращении поставок нефти за рубеж

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Россия перестанет поставлять нефть на мировой рынок, если на нее будет введен потолок цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — цитирует его слова ТАСС.

В конце июня лидеры стран «Большой семерки» на саммите заявляли, что работают над установлением предельной цены на российскую нефть. Как предполагается, такая мера может сократить нефтяные доходы России и, таким образом, снизить возможности финансирования вторжения в Украину.

Как писало агентство Bloomberg, российские власти разрабатывают план создания в 2023 году национального эталона нефти, который позволит противостоять попыткам Запада установить «потолок цен» на нефть. У России есть два сорта нефти Urals и Siberian Light, но их котировки привязаны к европейской Brent, относительно которой они торгуются с дисконтом.

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