Bloomberg: Россия собирается создать свой эталонный сорт нефти

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Российские власти разработали план создания в 2023 году национального эталона нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы, с которыми агентству удалось ознакомиться.

Собственный эталонный сорт, отмечает агентство, позволит России противостоять попыткам западных стран установить «потолок цен» на нефть, чтобы ограничить российские нефтяные доходы.

По разработанному плану производители нефти и ЦБ РФ планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Россия собирается привлечь к этому иностранных партнеров, чтобы в марте-июле 2023 года достичь объемов торговли, «достаточных для установления контрольного ценового показателя».

План создания эталонного сорта нефти пока находится на ранней стадии, заявили агентству источники в отрасли. В Минэнерго на запрос, направленный Bloomberg, на момент публикации не ответили.

У России есть два сорта нефти Urals и Siberian Light, но их котировки привязаны к европейской Brent, относительно которой они торгуются с дисконтом. Помимо Brent, самыми известными эталонными сортами нефти в мире являются американская WTI и Dubai Crude стран Персидского залива.

Установление предельной цены на российскую нефть, как сообщалось, обсуждалось на саммите лидеров стран в конце июня. Предполагается, что такая мера может сократить нефтяные доходы России и, таким образом, снизить возможности финансирования вторжения в Украину.

О планах создания российского эталонного сорта нефти РБК сообщало еще в ноябре 2015 года. В статье говорилось, что объем торгов для этого должен составлять не менее 10–15 миллионов тонн в год.

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