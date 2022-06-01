ЕС и Великобритания договорились о запрете страховать суда с российской нефтью. Это сократит возможности экспорта

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Великобритания и Евросоюз согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью, пишет The Financial Times.

Запрет лишит перевозчиков российской нефти доступа на британский рынок страхования Lloydʼs of London — крупнейший для морских перевозок.

Таким образом, отмечает издание, у России сократятся возможности экспорта нефти-сырца по морю, ей придется обращаться к менее надежным страховщикам.

Запрет на страхование морских перевозок российской нефти входил в шестой пакет санкций Евросоюза, о согласовании которого было объявлено 31 мая. Однако без поддержки со стороны Великобритании, в юрисдикции которой находится Lloydʼs of London, он был бы фактически бесполезным.

По данным источников FT, представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. В частности, они указывали, что будет сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов. Через порты в РФ, сказал один из источников издания, идут, например, поставки нефти из Казахстана, которые не ограничены какими-либо санкциями.

Запрет на страхование морских перевозок российской нефти, отмечает издание, может привести к еще большей неопределенности на мировых рынках. Биржевые цены на нефть и так уже выросли до двухмесячного максимума после того, как Евросоюз объявил о частичном эмбарго на поставки из России.

Евросоюз 31 мая объявил, что согласовал частичное эмбарго на российскую нефть, которое не затронет поставки по трубопроводам. К концу года импорт российской нефти ЕС планирует сократить как минимум на 90%.

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