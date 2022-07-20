Суд прекратил уголовное дело Юрия Хованского

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело об оправдании терроризма в отношении видеоблогера Юрия Хованского.

Как сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, уголовное преследование блогера прекращено «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

Как пишет правозащитник Павел Чиков, суд также постановил отменить меру пресечения Хованскому в виде запрета определенных действий после вступления в силу решения суда.

В начале июля стало известно, что обвинение Хованскому переквалифицировали со второй на первую часть статьи 205.2 УК. Как пояснял тогда адвокат обвиняемого Александр Передрук, это значило, что у вменяемого преступления сменилась тяжесть, а также истек срок давности.

Юрий Хованский был задержан в июне 2021 года. Его обвинили в оправдании терроризма из-за того, что он спел песню про . В песне были такие слова: «„Норд-Ост“ — это было ******* [прекрасно]. Сколько же русских детей убили».

Хованский извинился за исполнение песни. При этом он настаивал, что исполнял ее в 2012 году, а вторая часть статьи 205.2, по которой его изначально обвинили, в нынешнем виде появилась в Уголовном кодексе только в 2016 году. По словам блогера, чтобы дело не развалилось, следствие нашло подставных свидетелей, которые заявили, что он пел песню и в 2018 году.

Блогер находился в СИЗО полгода, после чего ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий (позднее ему также разрешили пользоваться интернетом). За несколько дней до ходатайства следствия об изменении меры пресечения Хованский пожаловался на своей арест в ЕСПЧ.