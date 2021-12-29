Суд отменил арест видеоблогера Юрия Хованского

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Куйбышевский суд Санкт-Петербурга отменил арест видеоблогера Юрия Хованского, в оправдании терроризма, сообщает «Фонтанка».

Об отмене ареста просило следствие. Причины такого ходатайства публично не назывались. Первоначально следователи просили изменить меру пресечения не немедленно, а с 8 января, однако в итоге отказались от этого.

Меру пресечения Хованскому заменили на запрет определенных действий. Блогеру нельзя будет пользоваться интернетом, покидать место жительства после 18 часов, общаться со свидетелями по делу (кроме родителей и девушки), посещать общественные мероприятия, а также приближаться менее чем на 300 метров к месту предполагаемого преступления.

Хованский находится в СИЗО с июня 2021 года. В конце декабря, за несколько дней до ходатайства следствия об изменении меры пресечения, Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест.

Хованский заявлял, что следствие ему угрожает. По его словам, следователь требовал от него пойти на сделку, в противном случае обещая устроить «проблемы» ему и его девушке.

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