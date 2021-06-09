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Юрий Хованский / Youtube

В Петербурге задержан видеоблогер Юрий Хованский. Против него возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные через интернет). По версии СК, не позднее 3 июля 2020 года блогер спел в интернете песню, которая содержала оправдание терактов, «создающих опасность гибели людей». СК показал видео, на котором блогер заявил, что признает вину и раскаивается. Ему грозит до миллиона рублей штрафа или до семи лет лишения свободы.

Блогер Юрий Хованский задержан по делу об оправдании терроризма Meduza

Хованского задержали из-за песни про , сообщили «Mash на Мойке» и «Фонтанка». В песне есть такие слова: «„Норд-Ост“ — это было ******* [прекрасно]. Сколько же русских детей убили. <…> Все во имя Чечни!». Во время задержания Хованский заявил, что исполнял эту песню на стриме другого видеоблогера Андрея Нифедова. Он также был доставлен в полицию. По данным «Фонтанки», Нифедов проходит по делу как свидетель.

Хованский не уточнил, когда именно спел песню. 3 июля 2020 года ее фрагмент опубликовал ютьюб-канал с семью подписчиками. В тот же день на этом же канале выложили еще один фрагмент той же песни. В нем Хованский назвал героями чеченских террористов и . Эти два видео набрали в общей сложности около 13 тысяч просмотров. Они были вырезаны из стрима Нифедова, именно на них обратил внимание Центр «Э» МВД, пишет «Фонтанка».

21 февраля 2021 года фрагменты песни Хованского показал в своем стриме блогер Стас Васильев, который ведет на ютьюбе канал о технологиях и гаджетах «Ай, как просто!» и с которым у Хованского был конфликт. Стрим набрал 1,25 миллиона просмотров. 24 февраля фрагмент песни Хованского выложил в телеграме создатель Владислав Поздняков. Он заявил, что видео ему прислал «соратник» и призвал подписчиков жаловаться на Хованского в МВД из-за оправдания терроризма.

Хованский говорил, что ему стыдно за песню про «Норд-Ост». 23 февраля — через два дня после стрима Стаса Васильева — он заявил в своем телеграм-канале, что «много людей спрашивает конкретно про жертв „Норд-Оста“». «Я никогда эту песню не пел перед жертвами. Я пел ее перед группировкой нацистов и радостным Андреем Нифедовым. Это, конечно, нисколько не снижает моей вины», — сказал Хованский.

Стас Васильев заявил, что ему «обидно и жаль Юру». «Не думаю, что один мой ролик привел к таким последствиям», — написал он в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что не подавал на блогера жалоб в правоохранительные органы и не думал, что песня про «Норд-Ост» не была широко известна до его стрима. По словам блогера, Хованский рассказывал в своих стримах, что еще пять лет назад ходил из-за нее в Центр «Э» МВД.

У Юрия Хованского 4,4 миллиона подписчиков на ютьюбе. Он известен как автор таких ютьюб-шоу как «Шаверма Патруль», «Бич Закупка» и Russian Stand-Up. Хованский также записывает рэп, один из его самых известных треков называется «Прости меня, Оксимирон». В прошлом Хованский был судьей площадки баттл-рэпа Versus и в 2016 году провел на ней баттл с видеоблогером Дмитрием Лариным, который набрал более 40 миллионов просмотров на ютьюбе.

Хованский был помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Блогер получил этот статус в июне 2019 года; депутат заявил, что тот будет помогать ему в работе с молодежью. После задержания Хованского в ЛДПР заявили, что блогер не работает с Власовым уже полгода. «У него отозвали удостоверение, потому что было много вопросов к его репутации», — сказал пресс-секретарь партии Александр Дюпин. При этом в конце февраля Власов участвовал в стриме Стаса Васильева и не упоминал там, что Хованский перестал быть его помощником.

Депутат Власов связал задержание Хованского с атакой на ЛДПР перед выборами в Госдуму. «Нынешний скандал вокруг Юрия Хованского произошел за 3 месяца до выборов в Госдуму, а поводом для него стал инцидент 10-летней давности. Его крайне неудачная „черная“ шутка о теракте. Он еще в 2014 году дал полиции все пояснения по этому поводу, принес публичные извинения всем, кого его слова оскорбили, и на этом инцидент был исчерпан. Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР», — написал Власов в инстаграме.

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Ольга Корелина